Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 267,86€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,02 %.