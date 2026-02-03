Aktie kaufen oder verkaufen
Sartorius Vz. Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Sartorius
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sartorius Vz. Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Sartorius Vz. Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sartorius Vz. Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sartorius Vz. Aktie beträgt 267,86€. Die Sartorius Vz. Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,02 %.
Analysten und Kursziele für die Sartorius Vz. Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|260,00Euro
|+9,70 %
|-
|Goldman Sachs
|273,00Euro
|+15,19 %
|-
|BARCLAYS
|300,00EUR
|+26,58 %
|06.01.2026
|RBC
|260,00EUR
|+9,70 %
|09.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|273,00EUR
|+15,19 %
|12.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|284,00EUR
|+19,83 %
|12.01.2026
|BERENBERG
|225,00EUR
|-5,06 %
|22.01.2026
+3,67 %
-7,62 %
-4,04 %
+1,01 %
-11,63 %
-46,44 %
-45,63 %
+296,69 %
+2.049.900,00 %
