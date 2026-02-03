Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 9,20€. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,51 %.