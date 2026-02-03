Aktie kaufen oder verkaufen
Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 9,20€. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -4,51 %.
Analysten und Kursziele für die Suedzucker Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|9,00Euro
|-6,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00EUR
|-6,59 %
|-
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+3,79 %
|13.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|14.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|9,00EUR
|-6,59 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|-6,59 %
|20.01.2026
-0,21 %
-0,05 %
+5,32 %
+0,47 %
-8,31 %
-35,40 %
-21,05 %
-32,39 %
+73.823,08 %
