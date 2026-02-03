Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 66,55€. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,12 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|66,00Euro
|+8,22 %
|-
|RBC
|70,00EUR
|+14,78 %
|05.01.2026
|UBS
|62,00EUR
|+1,66 %
|05.01.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+8,22 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|13.01.2026
|BARCLAYS
|78,00EUR
|+27,90 %
|20.01.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+8,22 %
|20.01.2026
|RBC
|70,00EUR
|+14,78 %
|20.01.2026
|UBS
|61,00EUR
|+0,02 %
|20.01.2026
|BERENBERG
|57,00EUR
|-6,53 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|66,00EUR
|+8,22 %
|25.01.2026
|RBC
|70,00EUR
|+14,78 %
|25.01.2026
-0,16 %
+3,91 %
+9,25 %
+13,11 %
+10,23 %
+10,51 %
+73,81 %
+91,20 %
+448,74 %
