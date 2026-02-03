UmweltBank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur UmweltBank Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die UmweltBank Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UmweltBank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UmweltBank Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UmweltBank Aktie beträgt 8,00€. Die UmweltBank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +103,30 %.