Secunet Security Networks Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Secunet Security Networks Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Secunet Security Networks Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Secunet Security Networks Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Secunet Security Networks Aktie beträgt 243,40€. Die Secunet Security Networks Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,24 %.
Analysten und Kursziele für die Secunet Security Networks Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|236,00EUR
|+0,11 %
|19.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|231,00EUR
|-2,01 %
|22.01.2026
|BERENBERG
|236,00EUR
|+0,11 %
|26.01.2026
|BERENBERG
|254,00EUR
|+7,74 %
|29.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|260,00EUR
|+10,29 %
|30.01.2026
+1,07 %
+12,29 %
+28,38 %
+16,71 %
+89,70 %
-1,25 %
-22,64 %
+938,48 %
+1.007,48 %
