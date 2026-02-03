Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 161,37€. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,65 %.
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,84 %
|05.01.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+20,49 %
|06.01.2026
|BERENBERG
|145,00GBP
|+5,89 %
|07.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00GBP
|-19,67 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|165,00GBP
|+20,49 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,84 %
|15.01.2026
|UBS
|163,00GBP
|+19,03 %
|15.01.2026
|BERENBERG
|1,00GBP
|-99,27 %
|27.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|163,00GBP
|+19,03 %
|27.01.2026
|JPMORGAN
|160,00GBP
|+16,84 %
|28.01.2026
+1,23 %
-0,22 %
+1,53 %
+10,40 %
+17,88 %
+38,43 %
+90,20 %
+166,41 %
+654,18 %
