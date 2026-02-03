Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 376,42€. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,30 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|230,00Euro
|-40,31 %
|-
|Goldman Sachs
|365,00Euro
|-5,27 %
|-
|Goldman Sachs
|365,00Euro
|-5,27 %
|-
|UBS
|384,00Euro
|-0,34 %
|-
|UBS
|384,00Euro
|-0,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00CHF
|-8,23 %
|-
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-1,17 %
|02.01.2026
|BARCLAYS
|390,00CHF
|+10,13 %
|06.01.2026
|BERENBERG
|320,00CHF
|-9,64 %
|07.01.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-1,17 %
|07.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|400,00CHF
|+12,95 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-1,17 %
|13.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00CHF
|-8,23 %
|15.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|365,00CHF
|+3,07 %
|15.01.2026
|BARCLAYS
|390,00CHF
|+10,13 %
|15.01.2026
|UBS
|384,00CHF
|+8,44 %
|15.01.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-1,17 %
|19.01.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-35,05 %
|27.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|365,00CHF
|+3,07 %
|27.01.2026
|BARCLAYS
|390,00CHF
|+10,13 %
|27.01.2026
|JEFFERIES
|230,00CHF
|-35,05 %
|29.01.2026
|JPMORGAN
|350,00CHF
|-1,17 %
|29.01.2026
|BARCLAYS
|410,00CHF
|+15,78 %
|29.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|400,00CHF
|+12,95 %
|29.01.2026
|UBS
|384,00CHF
|+8,44 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|349,00CHF
|-1,45 %
|30.01.2026
