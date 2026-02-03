Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 65,71€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,34 %.