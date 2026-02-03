Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 65,71€. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,34 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|63,00Euro
|-9,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|59,00EUR
|-15,02 %
|-
|BERENBERG
|68,00EUR
|-2,05 %
|06.01.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|15.01.2026
|BARCLAYS
|69,00EUR
|-0,61 %
|15.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.01.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|-27,98 %
|28.01.2026
|JEFFERIES
|63,00EUR
|-9,25 %
|28.01.2026
|WARBURG RESEARCH
|88,00EUR
|+26,76 %
|28.01.2026
-0,72 %
-6,07 %
-2,11 %
+1,98 %
+5,61 %
-53,29 %
-45,63 %
+14,10 %
-27,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
