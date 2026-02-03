Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Symrise
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 92,50€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,73 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|107,00Euro
|+52,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|83,00EUR
|+18,20 %
|-
|MORGAN STANLEY
|102,00EUR
|+45,26 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|69,00EUR
|-1,74 %
|12.01.2026
|JPMORGAN
|105,00EUR
|+49,53 %
|12.01.2026
|UBS
|99,00EUR
|+40,99 %
|12.01.2026
|BARCLAYS
|84,00EUR
|+19,62 %
|15.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.01.2026
|BERENBERG
|91,00EUR
|+29,59 %
|16.01.2026
