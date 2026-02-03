Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 92,50€. Die Symrise Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,73 %.