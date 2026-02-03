Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 32,63€. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,41 %.
Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+12,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+12,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00EUR
|+12,67 %
|-
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+16,08 %
|04.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-4,40 %
|05.01.2026
|RBC
|32,00EUR
|+9,25 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+5,84 %
|13.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-4,40 %
|19.01.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+16,08 %
|20.01.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+29,74 %
|21.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-4,40 %
|26.01.2026
|BARCLAYS
|33,00EUR
|+12,67 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+29,74 %
|26.01.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+29,74 %
|26.01.2026
|RBC
|32,00EUR
|+9,25 %
|26.01.2026
|RBC
|32,00EUR
|+9,25 %
|26.01.2026
|UBS
|32,00EUR
|+9,25 %
|26.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|30,00EUR
|+2,42 %
|28.01.2026
|UBS
|33,00EUR
|+12,67 %
|28.01.2026
