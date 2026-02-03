RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 51,47€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,82 %.