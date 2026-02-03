Aktie kaufen oder verkaufen
RELX Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: RELX Group plc
Aktuelle Analystenmeinungen zur RELX Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die RELX Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RELX Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RELX Aktie beträgt 51,47€. Die RELX Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,82 %.
Analysten und Kursziele für die RELX Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|50,00GBP
|+91,24 %
|06.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|43,00GBP
|+64,47 %
|14.01.2026
|UBS
|45,00GBP
|+72,12 %
|21.01.2026
|BARCLAYS
|42,00GBP
|+60,64 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|42,00GBP
|+60,64 %
|22.01.2026
-7,52 %
-15,52 %
-18,38 %
-27,21 %
-40,82 %
+11,52 %
+41,07 %
+224,54 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte