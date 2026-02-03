Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 89,55€. Die Nestle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,58 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|82,00CHF
|+8,17 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-2,38 %
|06.01.2026
|JEFFERIES
|76,00CHF
|+0,25 %
|06.01.2026
|BARCLAYS
|90,00CHF
|+18,72 %
|07.01.2026
|JEFFERIES
|76,00CHF
|+0,25 %
|07.01.2026
|BARCLAYS
|90,00CHF
|+18,72 %
|08.01.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+18,72 %
|08.01.2026
|UBS
|78,00CHF
|+2,89 %
|09.01.2026
|JPMORGAN
|90,00CHF
|+18,72 %
|15.01.2026
|BERENBERG
|92,00CHF
|+21,36 %
|16.01.2026
|UBS
|78,00CHF
|+2,89 %
|20.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00CHF
|-2,38 %
|21.01.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|22.01.2026
|BARCLAYS
|80,00CHF
|+5,53 %
|22.01.2026
+0,52 %
+6,11 %
-2,57 %
-0,22 %
+3,00 %
-25,19 %
-12,26 %
+22,41 %
+5.697,55 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte