Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 17,40€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,93 %.
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|18,00Euro
|+0,42 %
|-
|JPMORGAN
|17,00EUR
|-5,16 %
|08.01.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00EUR
|-5,16 %
|15.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+0,42 %
|19.01.2026
|UBS
|17,00EUR
|-5,16 %
|23.01.2026
-1,03 %
+3,69 %
+9,14 %
+11,58 %
+59,78 %
+78,32 %
+101,60 %
+115,53 %
+1.177,54 %
