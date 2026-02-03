E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 17,40€. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,93 %.