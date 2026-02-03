Aktie kaufen oder verkaufen
Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto:
Aktuelle Analystenmeinungen zur Öl (Brent) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Öl (Brent) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Öl (Brent) Aktie beträgt 2,14 Tsd.€. Die Öl (Brent) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3.122,03 %.
Analysten und Kursziele für die Öl (Brent) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|3,20 Tsd.Euro
|+4.715,29 %
|-
|Analyst
|440,00Euro
|+562,10 %
|-
|Analyst
|66,00Euro
|-0,68 %
|-
|Analyst
|3,40 Tsd.Euro
|+5.016,24 %
|-
|Analyst
|3,60 Tsd.Euro
|+5.317,20 %
|-
-0,27 %
+2,27 %
+8,50 %
+1,12 %
-13,67 %
-19,68 %
+12,42 %
+103,03 %
+3,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen