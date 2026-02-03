Öl (Brent) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Öl (Brent) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Öl (Brent) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Öl (Brent) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Öl (Brent) Aktie beträgt 2,14 Tsd.€. Die Öl (Brent) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3.122,03 %.