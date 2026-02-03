Aktie kaufen oder verkaufen
Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 350,53€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,90 %.
Analysten und Kursziele für die Tesla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|500,00US-Dollar
|+18,54 %
|-
|JPMorgan
|150,00US-Dollar
|-64,44 %
|-
|UBS
|247,00US-Dollar
|-41,44 %
|-
|Goldman Sachs
|405,00US-Dollar
|-3,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|500,00USD
|+18,54 %
|-
|UBS
|247,00USD
|-41,44 %
|02.01.2026
|RBC
|500,00USD
|+18,54 %
|02.01.2026
|JPMORGAN
|150,00USD
|-64,44 %
|05.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.01.2026
|BARCLAYS
|350,00USD
|-17,02 %
|14.01.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-14,65 %
|22.01.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-14,65 %
|22.01.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|-28,88 %
|28.01.2026
|RBC
|500,00USD
|+18,54 %
|28.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|JPMORGAN
|145,00USD
|-65,62 %
|29.01.2026
|GOLDMAN SACHS
|405,00USD
|-3,99 %
|29.01.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|480,00USD
|+13,80 %
|30.01.2026
|BARCLAYS
|360,00USD
|-14,65 %
|30.01.2026
+0,92 %
-2,09 %
-5,25 %
-8,84 %
-4,28 %
+113,86 %
+47,95 %
+115,18 %
+34.731,41 %
