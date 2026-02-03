Tesla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Januar `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Tesla Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Tesla Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla Aktie beträgt 350,53€. Die Tesla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,90 %.