AT&S im Q3: Erneut Gewinnplus – Positives Ergebnis überrascht Anleger
AT&S legt kräftig zu: Nach Verlusten im Vorjahr schreibt der Konzern wieder Gewinn, steigert Umsatz und Marge deutlich und profitiert von neuen Werken in Malaysia und Österreich.
- AT&S erzielte im 3. Quartal 2025/26 ein positives Konzernergebnis von 24 Mio. € im Vergleich zu -33 Mio. € im Vorjahr.
- Der Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 10 % auf 1,3 Mrd. €, währungsbereinigt sogar um 16 %.
- Das EBITDA verbesserte sich um 28 % auf 297 Mio. € mit einer EBITDA-Marge von 22,6 %, die über dem Vorjahresniveau von 19,4 % liegt.
- Die neuen Werke in Kulim, Malaysia, und Leoben, Österreich, trugen signifikant zum Umsatzwachstum bei.
- AT&S plant für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Mrd. € und eine EBITDA-Marge von etwa 23 %.
- Die geopolitischen Unsicherheiten und Wechselkursentwicklungen beeinflussen Umsatz und Eigenkapital, während die Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Server stabil bleibt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 03.02.2026.
