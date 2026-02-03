    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktievorwärtsNachrichten zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
    AT&S im Q3: Erneut Gewinnplus – Positives Ergebnis überrascht Anleger

    AT&S legt kräftig zu: Nach Verlusten im Vorjahr schreibt der Konzern wieder Gewinn, steigert Umsatz und Marge deutlich und profitiert von neuen Werken in Malaysia und Österreich.

    AT&S im Q3: Erneut Gewinnplus – Positives Ergebnis überrascht Anleger
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • AT&S erzielte im 3. Quartal 2025/26 ein positives Konzernergebnis von 24 Mio. € im Vergleich zu -33 Mio. € im Vorjahr.
    • Der Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 10 % auf 1,3 Mrd. €, währungsbereinigt sogar um 16 %.
    • Das EBITDA verbesserte sich um 28 % auf 297 Mio. € mit einer EBITDA-Marge von 22,6 %, die über dem Vorjahresniveau von 19,4 % liegt.
    • Die neuen Werke in Kulim, Malaysia, und Leoben, Österreich, trugen signifikant zum Umsatzwachstum bei.
    • AT&S plant für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Mrd. € und eine EBITDA-Marge von etwa 23 %.
    • Die geopolitischen Unsicherheiten und Wechselkursentwicklungen beeinflussen Umsatz und Eigenkapital, während die Nachfrage in den Bereichen Rechenzentren und Server stabil bleibt.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    ISIN:AT0000969985WKN:922230





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    AT&S legt kräftig zu: Nach Verlusten im Vorjahr schreibt der Konzern wieder Gewinn, steigert Umsatz und Marge deutlich und profitiert von neuen Werken in Malaysia und Österreich.
