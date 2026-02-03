Sartorius Vz.: 2025 wächst profitabel und blickt optimistisch nach vorn
Sartorius setzt seinen Wachstumskurs fort: 2025 steigen Umsatz, Marge und Gewinn deutlich – getragen vor allem vom boomenden Verbrauchsmaterialien-Geschäft und starken Zukunftsaussichten.
Foto: Sartorius
- Der Konzernumsatz von Sartorius stieg 2025 um 7,6 % auf rund 3,5 Milliarden Euro, mit signifikantem Wachstum im wiederkehrenden Geschäft mit Verbrauchsmaterialien
- Die operative EBITDA-Marge erhöhte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 29,7 %, was eine überproportionale Profitabilitätssteigerung darstellt
- Der maßgebliche Jahresüberschuss stieg um 18,2 % auf 331 Millionen Euro, während der bereinigte Gewinn je Aktie auf 4,78 Euro anstieg
- Das Geschäft mit der Sparte Bioprocess Solutions wuchs um 9,5 % (wechselkursbereinigt) auf 2.865 Millionen Euro, vor allem durch die starke Nachfrage im Verbrauchsmaterialien-Geschäft
- Die Sparte Lab Products & Services erzielte ein Umsatzwachstum von 0,2 % (wechselkursbereinigt) auf 673 Millionen Euro, wobei das Verbrauchsmaterialien- und Servicegeschäft zulegte
- Für 2026 prognostiziert Sartorius ein anhaltend profitables Wachstum mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 5 bis 9 % und einer EBITDA-Marge von über 30 %, trotz makroökonomischer Unsicherheiten
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Sartorius Vz. ist am 16.02.2026.
Der Kurs von Sartorius Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 237,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 237,35EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.585,58PKT (+1,41 %).
+2,09 %
-8,79 %
-4,87 %
-0,21 %
-14,21 %
-47,05 %
-46,33 %
+303,52 %
+2.016.150,00 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
