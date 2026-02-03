    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG
    Siltronic AG erreicht 2025-Ziele trotz Herausforderungen – vorläufige Zahlen

    Trotz Gegenwind im Markt hat Siltronic 2025 seine Ziele erreicht und wichtige Weichen für Wachstum gestellt – mit soliden Kennzahlen und hohen Investitionen in die Zukunft.

    • Siltronic hat die Jahresziele für 2025 trotz dämpfender Einflüsse erreicht, mit einem vorläufigen Umsatz von EUR 1.347 Mio., 4,7 % unter Vorjahr
    • Das vorläufige EBITDA lag bei EUR 317 Mio. mit einer Marge von 23,5 %, innerhalb des prognostizierten Zielkorridors von 22-24 %
    • Die Umsatzentwicklung wurde durch die Schließung der SD-Linie und erhöhte Lagerbestände belastet, während die verkaufte Waferfläche im Jahresvergleich positiv war
    • Die Herstellungskosten stiegen aufgrund höherer Volumina und Abschreibungen, insbesondere durch die neue Fabrik in Singapur, während Kostensenkungsmaßnahmen die Kosten teilweise reduzierten
    • Der Netto-Cashflow verbesserte sich auf EUR -85 Mio. (2024: EUR -297 Mio.), trotz hoher Investitionen in die neue Fabrik in Singapur, die Investitionen in Sachanlagen lagen bei EUR 369 Mio.
    • Für 2026 rechnet Siltronic mit einem herausfordernden Marktumfeld, geprägt von Preisdruck, Wechselkurseffekten und Lieferverschiebungen, und wird die Prognose nach weiterer Bewertung veröffentlichen

