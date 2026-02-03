Siltronic AG erreicht 2025-Ziele trotz Herausforderungen – vorläufige Zahlen
Trotz Gegenwind im Markt hat Siltronic 2025 seine Ziele erreicht und wichtige Weichen für Wachstum gestellt – mit soliden Kennzahlen und hohen Investitionen in die Zukunft.
Foto: Adobe Stock
- Siltronic hat die Jahresziele für 2025 trotz dämpfender Einflüsse erreicht, mit einem vorläufigen Umsatz von EUR 1.347 Mio., 4,7 % unter Vorjahr
- Das vorläufige EBITDA lag bei EUR 317 Mio. mit einer Marge von 23,5 %, innerhalb des prognostizierten Zielkorridors von 22-24 %
- Die Umsatzentwicklung wurde durch die Schließung der SD-Linie und erhöhte Lagerbestände belastet, während die verkaufte Waferfläche im Jahresvergleich positiv war
- Die Herstellungskosten stiegen aufgrund höherer Volumina und Abschreibungen, insbesondere durch die neue Fabrik in Singapur, während Kostensenkungsmaßnahmen die Kosten teilweise reduzierten
- Der Netto-Cashflow verbesserte sich auf EUR -85 Mio. (2024: EUR -297 Mio.), trotz hoher Investitionen in die neue Fabrik in Singapur, die Investitionen in Sachanlagen lagen bei EUR 369 Mio.
- Für 2026 rechnet Siltronic mit einem herausfordernden Marktumfeld, geprägt von Preisdruck, Wechselkurseffekten und Lieferverschiebungen, und wird die Prognose nach weiterer Bewertung veröffentlichen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SILTRONIC AG ist am 12.03.2026.
Der Kurs von SILTRONIC AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,05 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,20EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.156,97PKT (+0,89 %).
+0,14 %
-4,05 %
+2,15 %
-3,07 %
+20,08 %
-38,34 %
-63,34 %
+232,82 %
+43,01 %
