    Erwartungen übertroffen

    KI- und Rüstungsboom treibt Palantir – Aktie legt nach Zahlen 7 % zu

    Palantir hat neue Zahlen veröffentlicht und mit überraschend starkem Wachstum sowie einem optimistischen Ausblick die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen.

    • Palantir übertrifft Erwartungen mit starkem Wachstum.
    • Umsatz im Q4 steigt um 70% auf 1,41 Mrd. USD.
    • Optimistischer Ausblick: 61% Wachstum für 2026.
    Der US-Datenanalyse- und KI-Spezialist Palantir Technologies hat die Erwartungen der Wall Street im vierten Quartal deutlich übertroffen und mit einem überraschend starken Ausblick für 2026 neue Maßstäbe gesetzt. Angetrieben von rasant wachsender Nachfrage nach KI-Software und Verteidigungslösungen sprang die Aktie im nachbörslichen Handel um rund 7 Prozent auf 158 US-Dollar.

    Das Unternehmen profitierte sowohl von der aggressiven Expansion im US-Geschäft als auch von einer Reihe milliardenschwerer Regierungsaufträge. Analysten hatten vor den Zahlen zwar mit soliden Ergebnissen gerechnet, doch Umfang und Tempo des Wachstums übertrafen selbst optimistische Prognosen.

    Deutlicher Gewinn- und Umsatzsprung

    Palantir meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 25 Cent und lag damit über den von LSEG erwarteten 23 Cent. Der Umsatz stieg auf 1,41 Milliarden US-Dollar und übertraf damit ebenfalls die Konsensschätzung von 1,33 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 70 Prozent zu.

    Auf Jahressicht erzielte Palantir einen Umsatz von 4,48 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,87 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich im Quartal auf mehr als 608 Millionen US-Dollar oder 24 Cent je Aktie, nach 79 Millionen US-Dollar bzw. drei Cent ein Jahr zuvor.

    US-Geschäft als Wachstumsmotor

    Besonders stark entwickelte sich das US-Geschäft. Die Erlöse mit US-Regierungsbehörden stiegen im Quartal auf 570 Millionen US-Dollar, während der kommerzielle US-Umsatz auf 507 Millionen US-Dollar kletterte. Insgesamt wuchs das US-Geschäft um 93 Prozent und machte zuletzt rund 77 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

    Milliardenverträge mit dem Militär

    Ein Großteil der Nachfrage kommt weiterhin aus dem Verteidigungssektor. Im Sommer unterzeichnete Palantir einen Rahmenvertrag im Volumen von bis zu zehn Milliarden US-Dollar mit der US-Armee. Hinzu kam im Dezember ein Auftrag über 448 Millionen US-Dollar mit der US-Marine zur Beschleunigung des Schiffbaus. Weitere Kunden sind unter anderem das US-Verteidigungsministerium, die Steuerbehörde IRS und das Heimatschutzministerium.

    Karp betonte, dass Palantir derzeit so stark in die USA eingebunden sei, dass man den Verkauf neuer Produkte an verbündete Staaten bewusst zurückhalte. Das Regierungsgeschäft wuchs zuletzt um 66 Prozent.

    Optimistischer Ausblick treibt Aktie

    Noch stärker als die Quartalszahlen wirkte der Ausblick. Für das erste Quartal 2026 erwartet Palantir einen Umsatz zwischen 1,532 und 1,536 Milliarden US-Dollar und liegt damit klar über der FactSet-Schätzung von 1,32 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 stellte das Management Erlöse von 7,182 bis 7,198 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von rund 61 Prozent entspricht.

    Finanzchef David Glazer sprach von der höchsten jemals erreichten Umsatzwachstumsrate des Unternehmens und kündigte zugleich operative Margen von rund 50 Prozent sowie einen Free-Cashflow von bis zu 4,1 Milliarden US-Dollar an.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 147,8USD auf Nasdaq (03. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



