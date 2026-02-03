Chipzulieferer Siltronic sieht weiterhin schwieriges Geschäftsumfeld
- Siltronic erwartet schwieriges Geschäft 2026.
- Preisdruck und negative Wechselkurse belasten Umsatz.
- Anleger warten auf endgültige Zahlen im März 2026.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic rechnet nach einem tristen Jahr 2025 mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. 2026 werde von Preisdruck außerhalb von Langfristverträgen sowie von negativen Wechselkurseffekten geprägt sein, hieß es vom Unternehmen am Dienstag im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2025. Zudem habe es Lieferverschiebungen von Anfang 2026 ins Schlussquartal 2025 gegeben und die Schließung der Fertigung für bestimmte kleinere Wafer in Burghausen im vergangenen Jahr werde Spuren hinterlassen. Vor diesem Hintergrund traut sich die Beteiligung von Wacker Chemie noch keine detaillierte Prognose für das neue Jahr zu. Anleger müssen sich wohl bis zur Vorlage der endgültigen Jahreszahlen im März gedulden.
2025 sank der Umsatz des Chipzulieferers um 4,7 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Davon blieben 23,5 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig; konkret sind das 317 Millionen Euro und damit rund 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Das ist jeweils etwas mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet, was allerdings auch an den Lieferschiebungen ins Schlussquartal 2025 hinein liegen könnte./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 69,53 auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -17,62 %/+43,68 % bedeutet.
