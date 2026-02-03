EXASOL: Deutliche Ergebnissteigerung und Branchenfokus zeigen Erfolg

Exasol hat im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis deutlich verbessert, insbesondere das EBITDA verdoppelte sich auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) und lag am oberen Ende der Prognose

Der Umsatz stieg um 5,6 % auf 41,8 Mio. Euro, inklusive einmaliger Hardware- und Serviceerlöse in Höhe von 4,1 Mio. Euro

Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro), die Eigenkapitalquote stieg auf 34,2 %

Der ARR in den Fokus-Branchen wuchs um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro, der Anteil dieser Branchen am Gesamt-ARR stieg auf 68 %

Strategische Neuausrichtung der Vertriebsstrukturen und technologische Innovationen, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloud, wurden umgesetzt

Für 2026 plant Exasol ein ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, ein EBITDA zwischen 3 Mio. Euro und 4 Mio. Euro sowie einen leichten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich

Der nächste wichtige Termin, Meldung zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, bei EXASOL ist am 03.02.2026.

