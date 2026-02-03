EXASOL: Deutliche Ergebnissteigerung und Branchenfokus zeigen Erfolg
Exasol setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: Deutlich verbesserte Profitabilität, wachsender ARR in Schlüsselbranchen und klare Weichenstellung für KI- und Cloud-getriebenes Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Exasol hat im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis deutlich verbessert, insbesondere das EBITDA verdoppelte sich auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) und lag am oberen Ende der Prognose
- Der Umsatz stieg um 5,6 % auf 41,8 Mio. Euro, inklusive einmaliger Hardware- und Serviceerlöse in Höhe von 4,1 Mio. Euro
- Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro), die Eigenkapitalquote stieg auf 34,2 %
- Der ARR in den Fokus-Branchen wuchs um 10,1 % auf 26,7 Mio. Euro, der Anteil dieser Branchen am Gesamt-ARR stieg auf 68 %
- Strategische Neuausrichtung der Vertriebsstrukturen und technologische Innovationen, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloud, wurden umgesetzt
- Für 2026 plant Exasol ein ARR-Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, ein EBITDA zwischen 3 Mio. Euro und 4 Mio. Euro sowie einen leichten Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich
Der nächste wichtige Termin, Meldung zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, bei EXASOL ist am 03.02.2026.
Der Kurs von EXASOL lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
+0,36 %
-0,71 %
+4,31 %
-8,84 %
-9,58 %
-35,72 %
-88,75 %
-70,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte