Steyr Motors: Zweistelliges Wachstum 2025 & Optimistischer Ausblick 2026
Steyr Motors beschleunigt seinen Wachstumskurs: 2025 mit starkem Umsatzplus, hoher Profitabilität, neuen Märkten und ambitionierten Zielen bis 2030.
- Steyr Motors erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von EUR 48,5 Mio., was einem Wachstum von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Unternehmen erreichte im Jahr 2025 ein EBIT von EUR 5,8 Mio. mit einer EBIT-Marge von 11,9 % und ein bereinigtes EBIT von EUR 7,0 Mio. mit 14,5 %.
- Im Jahr 2025 wurden zahlreiche neue Verträge und strategische Partnerschaften, z.B. mit Rheinmetall und Laborde, abgeschlossen, um das Absatzpotenzial zu erhöhen.
- Steyr Motors erschloss neue Geschäftsfelder, z.B. mobile Energieerzeugung, mit einem erwarteten Umsatz von über EUR 100 Mio. bis 2030, sowie den Einstieg in den Markt der unbemannten Wasserfahrzeuge (USV).
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen EUR 75 Mio. und 95 Mio. € sowie eine EBIT-Marge von mindestens 15 % prognostiziert, mit Fokus auf Asien, MENA und Nordamerika.
- Das Unternehmen plant, durch organisches Wachstum und gezielte M&A-Aktivitäten seine Marktposition weiter zu stärken und die Wachstumsstrategie fortzusetzen.
Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT) (04. – 05. Februar 2026), bei Steyr Motors ist am 04.02.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im
Plus.
+1,18 %
-1,17 %
+11,30 %
-14,01 %
+214,87 %
+180,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte