    Steyr Motors: Zweistelliges Wachstum 2025 & Optimistischer Ausblick 2026

    Steyr Motors beschleunigt seinen Wachstumskurs: 2025 mit starkem Umsatzplus, hoher Profitabilität, neuen Märkten und ambitionierten Zielen bis 2030.

    Steyr Motors: Zweistelliges Wachstum 2025 & Optimistischer Ausblick 2026
    • Steyr Motors erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von EUR 48,5 Mio., was einem Wachstum von 16,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das Unternehmen erreichte im Jahr 2025 ein EBIT von EUR 5,8 Mio. mit einer EBIT-Marge von 11,9 % und ein bereinigtes EBIT von EUR 7,0 Mio. mit 14,5 %.
    • Im Jahr 2025 wurden zahlreiche neue Verträge und strategische Partnerschaften, z.B. mit Rheinmetall und Laborde, abgeschlossen, um das Absatzpotenzial zu erhöhen.
    • Steyr Motors erschloss neue Geschäftsfelder, z.B. mobile Energieerzeugung, mit einem erwarteten Umsatz von über EUR 100 Mio. bis 2030, sowie den Einstieg in den Markt der unbemannten Wasserfahrzeuge (USV).
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen EUR 75 Mio. und 95 Mio. € sowie eine EBIT-Marge von mindestens 15 % prognostiziert, mit Fokus auf Asien, MENA und Nordamerika.
    • Das Unternehmen plant, durch organisches Wachstum und gezielte M&A-Aktivitäten seine Marktposition weiter zu stärken und die Wachstumsstrategie fortzusetzen.

    Der nächste wichtige Termin, Hamburger Investorentage (HIT) (04. – 05. Februar 2026), bei Steyr Motors ist am 04.02.2026.

    Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im Plus.


    Steyr Motors

    +1,18 %
    -1,17 %
    +11,30 %
    -14,01 %
    +214,87 %
    +180,80 %
    ISIN:AT0000A3FW25WKN:A40TC4





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
