Sartorius auch für 2026 positiv gestimmt

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Berichtszeitraum konzernweit auf 1,05 Milliarden Euro, nach 0,945 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge kletterte von 28 auf 29,7 Prozent. Damit traf der Konzern die Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 154,9 Millionen Euro an, ein Jahr zuvor waren es 84 Millionen gewesen. Für 2026 peilt Konzernchef Michael Grosse nun an, die operative Marge leicht über 30 Prozent zu steigern./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 242,0 auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -8,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,06 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,01 %/+23,99 % bedeutet.