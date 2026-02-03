    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    Durststrecke vorbei

    Sartorius auch für 2026 positiv gestimmt

    • Sartorius plant 2026 währungsbereinigtes Umsatzwachstum.
    • Umsatzsteigerung von 5 bis 9 Prozent angestrebt.
    • Operative Marge soll über 30 Prozent steigen.
    Durststrecke vorbei - Sartorius auch für 2026 positiv gestimmt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius will 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. So soll der währungsbereinigte Umsatz um rund fünf bis neun Prozent steigen, mitgerechnet ist der jüngste Zukauf des Mikrogewebespezialisten Mattek und US-Zölle. Die zuletzt kurzzeitig dämpfenden Branchenfaktoren verlören inzwischen an Einfluss und Wachstumstreiber für den Life-Science-Markt würden wieder an Bedeutung gewinnen, teilte der im MDax notierte Konzern am Dienstag mit.

    2025 hatte das Göttinger Unternehmen seinen Erlös laut vorläufigen Berechnungen zu konstanten Währungen um 7,6 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro steigern können, nominal betrug das Plus rund 5 Prozent. Treiber war vor allem der starke Lauf im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien, aber auch das Geschäft mit Anlagen und Instrumenten erholte sich von einem Nachfrageknick.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Berichtszeitraum konzernweit auf 1,05 Milliarden Euro, nach 0,945 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge kletterte von 28 auf 29,7 Prozent. Damit traf der Konzern die Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich schwoll der Gewinn auf 154,9 Millionen Euro an, ein Jahr zuvor waren es 84 Millionen gewesen. Für 2026 peilt Konzernchef Michael Grosse nun an, die operative Marge leicht über 30 Prozent zu steigern./tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 242,0 auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -8,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,06 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,01 %/+23,99 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
