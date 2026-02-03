    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Industrieunternehmen beklagen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit

    Foto: Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland berichtet von einem Rückgang seiner Wettbewerbsfähigkeit. Das ergab eine Erhebung des Münchner Ifo-Instituts, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

    Im Januar gaben demnach 31,2 Prozent an, gegenüber Ländern außerhalb der EU weniger wettbewerbsfähig zu sein. Innerhalb Europas liegt der Anteil bei 17,2 Prozent. "Nur wenige Unternehmen sehen eine Verbesserung ihrer Lage auf den Weltmärkten", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Der schleichende Verlust der Wettbewerbsfähigkeit setzt sich fort."

    Über nahezu alle Branchen hinweg hat die Wettbewerbsfähigkeit nachgelassen. Besonders schwierig bleibt die Lage im Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung. Hier berichten rund 47 Prozent der Unternehmen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Ähnlich hoch ist der Anteil in der chemischen Industrie (45 Prozent). Im Maschinenbau liegt der Anteil bei rund 40 Prozent.

    Einen positiven Lichtblick gab es in der Automobilbranche. Die Unternehmen berichten, dass sich ihre Wettbewerbsposition im Durchschnitt zumindest innerhalb von Europa verbessert hat. Außerhalb von Europa hat sie sich jedoch weiter verschlechtert. "Deutschland droht mittelfristig den Anschluss zu verlieren", so Wohlrabe weiter. "Tiefgreifende Reformen sind das Gebot der Stunde."



    Verfasst von Redaktion dts
