BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 6,234EUR auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte