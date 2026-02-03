BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 6,234EUR auf Lang & Schwarz (03. Februar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



