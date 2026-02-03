DAX zeigt Stärke

Ein wichtiger Grund für die freundliche Stimmung dürfte die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher Nachfolger von Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank Fed ab Mai gewesen sein. Warsh gilt zwar als Befürworter niedrigerer Leitzinsen, gleichzeitig setzt er sich aber für eine strengere Geldpolitik mit einer geringeren Geldmenge ein. Ein schneller und umfassender Zinssenkungszyklus in den USA ist daher nicht automatisch zu erwarten. Unter den zuletzt gehandelten Kandidaten wird Warsh als der eher „falkenhafte“ Vertreter eingeschätzt.

Auch der deutsche Leitindex DAX profitierte davon. Aus charttechnischer Sicht deutet sich aktuell eine sogenannte „123-Korrektur“ an. Im Montagshandel konnte der Index dabei direkt bis an den Abwärtstrend heranlaufen, der sich seit dem bisherigen Rekordhoch gebildet hatte.

Für den DAX eröffnet sich damit im weiterhin neutralen Handelsbereich zwischen 24.266 und 24.771 Punkten die Chance, den bestehenden Abwärtstrend zu beenden. Entscheidend dafür wäre jedoch ein Anstieg über 24.915 Punkte. In diesem Fall könnten zunächst Kursgewinne bis 25.198 Punkte folgen. Darüber hinaus wären sogar weitere Anstiege in Richtung 25.507 Punkte denkbar. Sollte auch diese Marke überwunden werden, wäre der Weg in Richtung 26.000 Punkte weitgehend frei.

Vor diesem Hintergrund wird aktuell eine grundsätzliche Anpassung der Handelsstrategien vorgenommen – mit einer stärkeren Ausrichtung auf Long-Positionen.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.797 Punkten

123-Korrekturwelle scheint fertig zu sein!

VDAX zieht wieder merklich an!

Tagesanalyse: RSI: um 51 - Neutral MACD: 74 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 58 auf "Greed" Anlaufmarken nach oben bei 24.870 / 24.940 / 25.070 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.535 / 24.266 / 24.153 und 23.968 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX (noch) im Korrekturtrend - Ausbruch erwartet! VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (30. Januar 2026): Bei 19,62% (steigend) (Vortag: 17,74%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Sell-Position bei 24.309 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.550 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten - ausgestoppt 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten 3. Stop-Buy-Order über 24.915 Punkten, Stopp bei 24.550 Punkten. Kursziele bei 25.197/25.507 Punkten - Hot-Stock! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6YY0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,84 - 7,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.045,87 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.045,87 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.797,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 31,59 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8JGU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,95 - 7,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.591,43 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.591,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.797,53 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 31,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.