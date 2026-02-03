Indexumzug zeigt Wirkung

Als nächstes realistisches Kursziel wird derzeit der Bereich um 128,21 US-Dollar gesehen. Mittel- bis langfristig halten Marktbeobachter sogar einen Anstieg in Richtung 143,32 US-Dollar für möglich, was die Aktie weiterhin interessant für Käufer macht.

Ein wichtiger Grund für das gestiegene Interesse dürfte der kürzlich vollzogene Wechsel von Walmart in den NASDAQ 100 sein. Solche Indexumstellungen führen oft dazu, dass große Investmentfonds und ETFs ihre Portfolios anpassen müssen. Dadurch entsteht automatisch zusätzliche Nachfrage nach den betroffenen Aktien, was den Kurs weiter antreiben kann.

Auf der Unterseite gilt die Aktie bei 116,07 US-Dollar als gut unterstützt, eine weitere Absicherung findet sich bei 110,64 US-Dollar. Erst bei einem deutlichen Kursrückgang unter 95,90 US-Dollar würde das positive Gesamtbild ernsthaft Schaden nehmen und der bestehende Aufwärtstrend infrage gestellt werden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 123,11 US-Dollar

Kursziel : 143,32 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 118,55 US-Dollar

Renditechance via DU7PJQ : 190 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walmart Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7PJQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,87 - 0,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 113,0845 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 113,0845 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 123,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 143,32 US-Dollar Hebel: 11,89 Kurschance: + 190 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2687 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,32 - 1,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 138,6413 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 138,6413 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 123,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,85 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.