Alphabet bleibt stark

Gelingt dieser Schritt, könnte sich weiteres Kurspotenzial eröffnen. Als nächstes Ziel gilt dabei das 200-Fibonacci-Retracement bei 368,81 US-Dollar, was die Aktie für viele Anleger weiter attraktiv machen dürfte. Einige Analysten sehen sogar Spielraum für Kursgewinne bis auf 445,00 US-Dollar.

Auch aus Sicht der Kursentwicklung zeigt sich die Alphabet-Aktie trotz kleinerer Rücksetzer in den vergangenen Tagen weiterhin robust. Zu Beginn der Woche erreichte die Aktie ein neues Allzeithoch und versucht nun, sich dauerhaft über das vorherige Rekordniveau von 345,13 US-Dollar aus der vergangenen Woche zu etablieren.

Sollte der Kurs hingegen unter das letzte Zwischentief bei 319,54 USD fallen, wäre dies ein deutlicher Rückschlag für Käufer. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre dadurch zwar nicht automatisch beendet, allerdings könnten weitere Kursrückgänge bis auf 291,93 USD oder sogar 275,74 USD folgen.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Ein neues Allzeithoch könnte den Auftakt für eine weitere Aufwärtsbewegung der Alphabet-Aktie markieren.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 343,32 US-Dollar

Kursziel : 368,81 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 317,00 US-Dollar

Renditechance via DU6UH3 : 70 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6UH3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,00 - 3,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 307,8719 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 307,8719 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,32 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 368,81 US-Dollar Hebel: 9,68 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5XW9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,03 - 3,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 379,037 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 379,037 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 343,32 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,58 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.