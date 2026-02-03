Silberpreis schießt um +6,72 % hoch – jetzt 84,60 USD

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 84,60. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,87343USD. Heute notiert Silber bei 84,60USD. Ihr Einsatz wäre nun 17.718,4USD wert – ein Zuwachs von +254,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf eine positive Kursentwicklung hoffen, insbesondere durch die Bewegung bei Gold, gibt es auch Bedenken über Marktmanipulation und Unsicherheit. Ein kürzlicher Einbruch von 35% wird als Intervention interpretiert, was die Skepsis unter den Anlegern verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.