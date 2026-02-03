Verhilft der Crash Gold und Silber zu einer stärkeren Basis?

Der Goldpreis legt derzeit eine ungewöhnliche Achterbahnfahrt hin: Auf den größten Tagesgewinn der Geschichte folgte nahezu unmittelbar der stärkste Tagesverlust, worauf nun wiederum erste Stabilisierungsversuche folgen. Solche Bewegungen kennt man eher von riskanten Anlageklassen – und genau das hat die Märkte spürbar verunsichert. Nach Einschätzung von Metals Focus ist die jüngste Turbulenz jedoch kein Signal für ein Ende des Aufwärtstrends. Das britische Research-Haus warnt davor, die Korrektur im Zuge der rekordreichen Rallye als strukturellen Bruch zu interpretieren.

Die Experten von Metals Focus, bezeichnem die Entwicklung vielmehr als nachvollziehbar: Angesichts des Tempos, mit dem der Goldpreis zuvor gestiegen war, sei eine Gegenbewegung praktisch unvermeidlich gewesen. Der Markt habe „Dampf ablassen“ müssen. In den ersten Wochen des Jahres 2026 markierte Gold laut Piggott eine zweistellige Zahl neuer Allzeithochs in weniger als drei Wochen – Silber legte auf Jahressicht zeitweise bis zu 200% zu. Bei derart steilen Bewegungen sei ein scharfer Rücksetzer nicht nur wahrscheinlich, sondern aus Marktsicht auch funktional, da er Überhitzungen abbaue.

Goldpreis und Silberpreis: Extreme Schwankungen nach gebrochenen Marken....

