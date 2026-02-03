    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNIFTY 50 HKD Index Indicative Net Asset Values IndexvorwärtsNachrichten zu NIFTY 50 HKD Index Indicative Net Asset Values

    Indiens Märkte explodieren nach US-Handelsdeal

    Ein Handelsabkommen mit den USA befeuert Indiens Börsen und nährt die Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende nach Monaten der Schwäche.

    • Handelsabkommen mit USA beflügelt Indiens Börsen.
    • Zölle auf indische Exporte sinken von 25% auf 18%.
    • Exportbranchen profitieren von neuer Marktstimmung.
    Die Finanzmärkte in Indien haben am Dienstag mit einer kräftigen Erleichterungsrallye reagiert, nachdem Neu-Delhi und Washington ein lange erwartetes Handelsabkommen bekannt gegeben haben. Der Leitindex Nifty 50 sprang zum Handelsauftakt um bis zu fünf Prozent nach oben und steuert auf den stärksten Tagesgewinn seit fast sechs Jahren zu. Parallel wertete die indische Rupie um rund ein Prozent auf und zeigte damit den besten Handelstag seit November 2022.

    Die US-Regierung wird die Zölle auf indische Exporte deutlich senken. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, die Abgaben werden von zuvor 25 Prozent auf 18 Prozent reduziert. Zudem habe Indien zugesagt, seine tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse für US-Waren vollständig abzubauen.

    Zuvor hatten die USA Zölle von insgesamt bis zu 50 Prozent auf indische Produkte erhoben, darunter einen Strafzoll von 25 Prozent wegen Indiens Käufen russischen Öls.

    Öl, Geopolitik und ein politisches Signal

    Trump erklärte weiter, dass Indien im Zuge eines Telefonats mit Premierminister Narendra Modi zugesagt habe, den Kauf russischen Öls einzustellen und stattdessen "deutlich mehr" Energie aus den USA zu beziehen. Modi bestätigte in einem Beitrag auf X, dass "Made-in-India"-Produkte künftig nur noch mit 18 Prozent in den USA belastet würden. Zugleich stellte er sich demonstrativ hinter die Bemühungen des US-Präsidenten, globale Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand zu fördern.

    Rallye nach Monaten der Schwäche

    Die Marktreaktion kommt nach einem schwachen Jahr für indische Vermögenswerte. 2025 zählten Indiens Aktien und die Rupie zu den schwächsten Performern unter den Schwellenländern.

    "Diese Einigung ist eindeutig positiv für Exporte, Marktstimmung und die Finanzmärkte", sagte Radhika Rao, Chefökonomin für Asien bei DBS Bank. Hohe Zölle seien im vergangenen Quartal der zentrale Bremsklotz für die Stimmung gewesen, nun sei eine deutliche Entlastung zu erwarten.

    Der Durchbruch mit den USA kommt nur wenige Tage nach der Einigung mit der EU, die nach Angaben von Verhandlungskreisen Zölle auf rund 96,6 Prozent der gehandelten Waren nach Wert beseitigen oder senken soll.

    Profiteure an der Börse

    Analysten erwarten, dass vor allem exportorientierte Branchen profitieren werden. Jefferies nennt Autozulieferer, Solarhersteller und Chemieunternehmen als potenzielle Gewinner des Abkommens. Zudem hat sich Indien verpflichtet, verstärkt Erdöl, Verteidigungsgüter, Elektronik, Pharma- und Telekomprodukte sowie Flugzeuge aus den USA zu importieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



