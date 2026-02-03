PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...

Ich habe mir jetzt selbst einen überblick verschaft.





"Aufgrund EU-regulatorischer Änderungen (MDR) liegt ein hoher Forschungsaufwand derzeit auch auf der Re-Zertifizierung und der Untersuchung von Inhaltsstoffen wie Ethanol auf ihre langfristige Sicherheit und Einstufung " das habe ich auch gefunden wen dem wirklich so ist könnten dort ja kosten recht schnell wegfallen.





Interesant finde ich ja auch Hartmann als Venture Kapitalgeber:





Da ist ja die Hartmann Venture GmbH in Grünwald





Dann sind sie bei Antler beteiligt





und haben Direkt Beteiligungen als exploration.





Desweiteren ist es wohl so das wenn sich eine Startup-Technologie als essenziell erweist, folgt oft die komplette Übernahme.





Nebenbei

Ich finde zB. das Hydro clean, Kneip Duschgels, Bode sterilium gute Produkte sind.





Also nach meiner recherche muß ich sagen das di PH Ag schon ein nettes Beimischunginvest ist.





Das wiki das hier Erwähnung fand verkauft ja derzeitig noch ein paar Aktien aufgrund einer Umstruktuierung im Depot,





vielleicht hole ich mir da im sales noch welche ...





Über eine Dividendenerhöhungsmöglich habe ich nichts gefunden derzeitig liegt die meine erwartbare Dividendenrendite bei ca. 3,7%. Naja nach 6 Jahren könnte man ja um 80 cent erhöhen, würden mir gut passen dann wären es schöne 4% ...Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





Grüße

easy Kelpy











