PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...
- HARTMANN erzielt 2025 organisches Umsatzwachstum von 2,2 %.
- Bereinigtes EBITDA steigt auf 277 Mio. EUR, plus 15 Mio. EUR.
- Umsatzsteigerung trotz rückläufiger Kernmärkte, Investitionen geplant.
Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis
Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.
Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3 %. Das Transformationsprogramm des
Unternehmens leistete hierbei erneut einen wesentlichen Ergebnisbeitrag.
"HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und Kostenmaßnahmen sowie durch neue
kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.
Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.
Pressekontakt:
Stephanie Reuter
PAUL HARTMANN AG
Tel. +49 7321 36 13 93
E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143 OTS: PAUL HARTMANN AG
ISIN: DE0007474041
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie
Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 215 auf Tradegate (02. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 771,64 Mio..
Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.
Ich habe mir jetzt selbst einen überblick verschaft.
Wahrscheinlich wären bei einem Angebot von Schwenk für 300 Euro/Aktie die wenigsten Aktionäre abgabebereit, er müsste schon mindestens das Eigenkapital von ~330 Euro/Aktie bieten und selbst dann wird er wohl nicht mal 10% des Freefloats bekommen.