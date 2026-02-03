    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaul Hartmann AktievorwärtsNachrichten zu Paul Hartmann

    OTS

    PAUL HARTMANN AG / Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert ...

    • HARTMANN erzielt 2025 organisches Umsatzwachstum von 2,2 %.
    • Bereinigtes EBITDA steigt auf 277 Mio. EUR, plus 15 Mio. EUR.
    • Umsatzsteigerung trotz rückläufiger Kernmärkte, Investitionen geplant.
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Vorläufiges Jahresergebnis 2025: HARTMANN steigert erneut Umsatz und Ergebnis
    Heidenheim (ots) - Die HARTMANN GRUPPE hat im Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges organisches Umsatzwachstum von 2,2 % erzielt.

    Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt mit 277 Mio. EUR um rund 15 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Dies bedeutet auch eine Verbesserung der Margenspanne um 0,3 %. Das Transformationsprogramm des Unternehmens leistete hierbei erneut einen wesentlichen Ergebnisbeitrag.

    "HARTMANN konnte seinen Umsatz und die Profitabilität steigern, obwohl wichtige Kernmärkte rückläufig waren. Es gelingt uns, durch neue Produkteinführungen und Kostenmaßnahmen sowie durch neue kundenorientierte Lösungen zu gewinnen. Wir werden daher weiterhin in strategische Zielmärkte investieren", so Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE.

    Eine fortschreitende Prognose für 2026 wird mit der Publikation der vollständigen Geschäftszahlen für 2025 am 19. März 2026 veröffentlicht.

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6209143 OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 215 auf Tradegate (02. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 771,64 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6700 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
