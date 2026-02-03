ANALYSE-FLASH
Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 10 Euro
- Berenberg bewertet Evotec mit "Buy" bei 10 Euro.
- Evotec ist führendes Auftragsforschungsinstitut.
- Hoher Bedarf an kosteneffizienter Forschung wächst.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 6,162 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +69,23 %/+38,46 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Im ARIVA-Forum ist eine spannende Diskussion entstanden: Nutzer Thisismylife hat sich die EVOTEC-Beteiligungen genauer angeschaut und dabei Blacksmith Medicines Inc. hervorgehoben – EVOTEC hält hier rund 18 %.
Blacksmith ist kein unbeschriebenes Blatt: Bereits 2021 gab es einen großen Forschungs- und Funding-Deal mit Eli Lilly (bis zu ca. 300 Mio. USD inkl. Meilensteinen). Besonders interessant ist das Antibiotika-Programm FG-2101, das im Oktober den FDA-Fast-Track- sowie QIDP-Status erhalten hat. Zudem wurden letzte Woche neue Daten auf Fachkonferenzen in Las Vegas präsentiert.
In Summe scheint Blacksmith ein ordentlich werhaltiges Asset im EVOTEC-Portfolio sein – mit Potenzial, perspektivisch einen ähnlichen Weg einzuschlagen wie Dark Blue.
Wie seht ihr das?
Location:Washington, D.C, USA
Start Date:Jan 27, 2026
End Date:Jan 29, 2026
Weitblick, was soll das? Das (initiale) Thema unserer Diskussion war, ob der Sandozdeal ein reiner Einmaleffekt war, mehr nicht. Ich habe Dir jetzt bereits zwei Mal erklärt, warum es für mich kein Einmaleffekt ist und habe das auch begründet- und nicht nur als "Tagträumer", der unreflektiert die Marketingbotschaften von Evotec übernimmt, sondern auch mit eigenen Gedanken und den Pressemitteilungen von Sandoz.
Aus dieser Einmaleffekt Diskussion machst Du jetzt eine Grundsatz-Diskussion über Nachhaltigkeit, Geschäftsmodell, Technologie, Lizenzstrategie und erwartest, dass ich Dir im Detail diese Dinge erkläre. Ernsthaft jetzt? Bin ich an Dich berichtspflichtig? Das ist "waste of lifetime" und wäre so, als würde ich dem Papst erklären, dass es die katholische Kirche nicht braucht. Als hätte irgendetwas, irgendein Argument, irgendeine Firmen-News in den letzten Jahren Deine schwarz-weiß-Denke in Bezug auf Evotec auch nur einen Yota geändert.
Die am 1.1. gemeldete Personalie hatte ich um 9:00 Uhrgelesen und um 09:01 Uhr vergessen. Neue IR-Chefin, Standard-Announcement. Du widmest dieser völlig belanglosen News heute am 27. Januar vier Absätze Deines Postings und wirfst wieder Deine desperate-Weitblick-interpetation-machine an. Und mokierst Dich sogar darüber, dass diese Position an eine Frau gegangen ist. Merkst Du gar nicht, wo Du Dich gedanklich reinmanövriert hast? Die gleiche verzweifelte Suche hast Du schon jüngst gemacht bei dem Aktienrückkaufprogramm, bei der Dohrmann-DD und bei der Novo Diskussion. Bei allem lagst Du bisher falsch.
Von den meisten Investierten hier bin ich sicherlich der am wenigsten Überzeugte aktuell. Ich bin mit der Aktie nicht verbandelt, die wird nicht meine Rente, ich will einfach nur eine gute Rendite erzielen und versuche daher, so objektiv wie möglich an die Sache heranzugehen und das bedeutet auch gedanklich flexibel zu bleiben. Die ersten 30% habe ich mit dem Teilverkauf eingetütet, was ich bis zu den Zahlen im April mache, muss ich sehen und mache ich vom Newsflow und vom Aktienkurs abhängig. Dass die Guidance für das Jahr 2026 ein signifikantes Risiko darstellt, steht wohl außer Frage. Bei Deiner extremen Überzeugung müsstest Du eigentlich grenzenlos short sein (yok hat es ja vorgemacht), aber konsequent ziehst Du das auch nicht durch, oder?
Schon wieder zu viel geschrieben, ich sollte mal über meine eigene Definition von "ignorieren" nachdenken. Aber ab jetzt klappt es. Ganz sicher.