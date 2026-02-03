    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 10 Euro

    • Berenberg bewertet Evotec mit "Buy" bei 10 Euro.
    • Evotec ist führendes Auftragsforschungsinstitut.
    • Hoher Bedarf an kosteneffizienter Forschung wächst.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Evotec beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut, schrieb Christian Ehmann am Montag in seiner Kaufempfehlung. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Evotec sitze genau am Schnittpunkt steigenden Outsourcing-Bedarfs bei Pharmaunternehmen und dem Bestreben nach kosteneffizienter Forschung. Die Bewertung von Evotec lasse viel Spielraum, selbst bei bloßer Normalisierung der Nachfrage./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Evotec

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 6,162 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +69,23 %/+38,46 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 10 Euro

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kurs‑Schwäche von Evotec, Sorgen über starke Verluste und hohe Volatilität, Kritik an IR/Kommunikation wegen fehlender kursrelevanter Meldungen (Dark Blue/Amgen, Bayer), die bestätigte Prognose 2025 (Umsatz 760–800 Mio., bereinigtes EBITDA 30–50 Mio.) und Zweifel an der 8–12% CAGR‑Zielsetzung, Bewertung, Cash‑Burn, Margendruck sowie dem Wert der Blacksmith‑Beteiligung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
