JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,90 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Ergebnisse der Italiener im vierten Quartal 2025 an. Sie berücksichtigte dabei auch die Signale vom Kapitalmarkttag./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 6,02EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



