UBS senkt Schaeffler auf 'Sell' - Ziel hoch auf 8,30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,78 % und einem Kurs von 9,67 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -18,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 9,17 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +2,93 %/-7,36 % bedeutet.