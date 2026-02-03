    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beruhigung bei Edelmetallen lässt Dax weiter steigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich, Ziel 25.000 Punkte in Sicht.
    • Gold- und Silbermärkte stabilisieren sich weiter.
    • Unternehmensberichte beeinflussen Kursbewegungen stark.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Beruhigung bei Edelmetallen lässt Dax weiter steigen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.912 Punkte.

    Am Vortag hatte der Dax nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.946,41€
    Basispreis
    2,14
    Ask
    × 11,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.222,50€
    Basispreis
    21,46
    Ask
    × 11,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Experten der Landesbank NordLB erläuterten, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben sie. In Frankreich wurde ein monatelanges Ringen um den Haushalt 2026 beendet.

    Charttechnisch könnte der Vortag den ersehnten Befreiungsschlag markiert haben, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Die spannende Frage bleibe, ob der Mut der Anleger bereits groß genug ist, um nun wieder voll zuzugreifen.

    Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So will der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius 2026 an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Vorzugsaktien von Sartorius mehr als vier Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag.

    Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hingegen verdiente im abgelaufenen Jahr noch weniger als zuletzt schon befürchtet. Damit ging es für die Papiere auf Tradegate um mehr als ein Prozent nach unten.

    Zudem könnten auch Analystenstimmen erneut die Kurse bewegen. So empfahl die Schweizer Großbank UBS, die Aktien des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler nach der jüngsten Kursrally zu verkaufen. Der Enthusiasmus hinsichtlich humanoider Roboter sei inzwischen zu weit gegangen, schrieb Juan Perez-Carrascosa. Hier verloren die Anteilsscheine auf Tradegate fünf Prozent.

    Nach Ansicht der Privatbank Berenberg könnte sich ein Kauf der Aktien von Evotec lohnen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Die Evotec-Papiere gewannen auf Tradegate gut vier Prozent./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 6,212 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -0,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +70,28 %/+39,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Beruhigung bei Edelmetallen lässt Dax weiter steigen Der Dax dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 24.912 Punkte. Am Vortag …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     