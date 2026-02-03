BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/ag
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,04EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
