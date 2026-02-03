BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 44,04EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.