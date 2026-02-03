BERENBERG stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse der Anleger an Saint-Gobain und Kingspan sei aktuell besonders hoch, schrieb Harry Goad am Montag in seinem Kommentar zur Baubranche. Dies liege unter anderem an der relativ schwachen Kursentwicklung 2025 und entsprechend reizvolleren Bewertungen. Goad setzt bei den Franzosen zudem auf einen anhaltenden Portfolioumbau bis 2030, der seine Kaufempfehlung untermauert./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 84,96EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

