RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas reduzierte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2027 vor allem wegen geringeren Gebühreneinnahmen als gedacht und höheren Kosten als erwartet, was teilweise ausgeglichen werde durch niedrigere Rückstellungen für Kreditkosten. Dies schrieb er am Dienstag nach den Quartalszahlen der Italiener./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 6,02EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

