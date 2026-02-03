JEFFERIES stuft auf 'Buy'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 17,80

Währung: null

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea von 17,80 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alexander Demetriou kappte am Montag seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um zwei Prozent. Er setzte dabei etwas geringere Zinseinnahmen und höhere Kosten an. Die Eigenkapitalrendite (RoE) der Bank sieht er 2026 leicht über den anvisierten 15 Prozent. Sein höheres Kursziel resultiert aus der auf 2028 nach vorne gerollten Bewertungsgrundlage./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.