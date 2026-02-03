BARCLAYS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,60 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem neuen Geschäftsplan würden die Italiener noch stärker zum Vermögensverwalter, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Und mit Isy Wealth wolle man dabei sein digitales Rückgrat nutzen und letztlich voll in die Cloud wandern. Sabbione hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2029 im Schnitt um zwei Prozent an./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 21:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 6,02EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Paola Sabbione

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 6,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

