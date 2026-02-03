KI-Überflieger SanDisk: Dieses Kursziel sprengt alle Dimensionen!

Bei Speicherchips herrscht aktuell ein akuter Angebotsmangel. Hersteller wie Micron , Samsung und SK Hynix sind für 2026 und auch darüber hinaus bereits ausgebucht. Auch weniger marktbeherrschende Fertiger wie Seagate , SanDisk und Western Digital profitieren von der hohen Nachfrage durch KI-Rechenzentren und den stark gestiegenen Preisen.

Einige von ihnen haben in der vergangenen Woche ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die fielen insgesamt sehr stark aus. Den Vogel abgeschossen hatte jedoch SanDisk mit einer Prognose, die selbst die kühnsten und optimistischsten Erwartungen übertroffen hatte. Den von Analystinnen und Analysten geschätzten Gewinn für das ganze Jahr erwartet das Unternehmen schon im ersten Quartal einzufahren.

Mega-Prognose zwingt zu Neubewertung – Kursziel 1.000 US-Dollar

Das machte eine Neubewertung der Aktie nötig und sorgt jetzt für zahlreiche Kurszielanhebungen. Zum Start in die neue Handelswoche hat vor allem Bernstein mit seiner Einschätzung für Aufregung gesorgt.

Analyst Mark Newman, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Expertinnen und -Experten TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, hat seine Kaufempfehlung bekräftigt und sein Kursziel von 580 auf nicht weniger als 1.000 US-Dollar angehoben. Damit liefert er die bislang höchste Prognose.

Im Mittel wird als fairer Wert 676,25 US-Dollar genannt, was einer noch verbliebenen Upside von 1,7 Prozent entspricht. Newman hingegen tippt das auf Aufwärtspotenzial auf 50,3 Prozent.

Gewinnprognose deutlich angehoben

Als Begründung nannte er das Beat-and-Raise-Quartal, das seine Erwartungen übertroffen haben. Angesichts des bislang nicht abzusehenden Endes der Speicherknappheit und weiter stark steigenden Preisen hat er seine Gewinnziele für 2026 und 2027 deutlich angehoben.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet er einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 38,92 US-Dollar, für 2027 sogar von 90,96 US-Dollar. Vor allem mit seinem Ausblick für 2027 liegt Newman deutlich über dem Konsens, der aktuell mit 73,69 US-Dollar rechnet. Aus seinen Schätzwerten ergibt sich für 2026 ein KGVe von 17,1 und für 2027 von 7,3.

SanDisk-Aktie lässt selbst Nvidia aussehen ...

An der Börse zeigte man sich am Montag sichtlich beeindruckt von Newmans Analystenkommentar. Die Aktie legte um nicht weniger als 15,4 Prozent zu. Damit beläuft sich das in diesem Jahr erzielte Plus auf bereits 180,2 Prozent. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr hat sich SanDisk sogar um fast 1.500 Prozent verteuert. Das erinnert an den steilen Aufstieg von Nvidia.

Mit Blick auf die technischen Indikatoren ist inzwischen aber Vorsicht geboten. Der Relative-Stärke-Index liegt auf Tageskursbasis bei 88,4 Punkten. Ein Wert ab 70 gilt als fortgeschritten, über 80 als überkauft. Noch höher liegt der RSI von SanDisk auf Monatsbasis: Hier sind 94,4 Punkte zu verzeichnen. Das ist ein Extremniveau und deutet auf eine Spekulationsblase hin.

Wie schnell solche Extremwerte korrigiert werden können, hat am vergangenen Freitag der Edelmetallmarkt, allen voran Silber, gezeigt.

Fazit: ... doch Vorsicht ist inzwischen angebracht

Speicherchip-Hersteller SanDisk hat in der vergangenen Woche fantastische Quartalszahlen und einen bärenstarken Ausblick geliefert, der jetzt zu stark steigenden Kurszielen führt. Das bislang höchste hat am Montag mit 1.000 US-Dollar das Research-Haus Bernstein beigesteuert.

Bei aller Begeisterung für den neuen KI-Star ist mit Blick auf den extrem weit fortgeschrittenen Aufwärtstrend Vorsicht angesagt. Wer bereits investiert ist, sollte anfangen, Gewinne mitzunehmen und mit Trailing-Stopps zu arbeiten. Wer den Zug verpasst hat, sollte jetzt nicht mehr aufspringen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,44 % und einem Kurs von 665,2USD auf Nasdaq (03. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.