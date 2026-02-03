Heritage Mining verdoppelt Gebiet rund um historische Goldmine Melba

Im direkten Umfeld der historischen Melba-Mine im Kirkland-Lake-Golddistrikt hat Heritage Mining (CSE: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) zwölf weitere, nicht patentierte Bergbaukonzessionen erworben. Sie grenzen unmittelbar an die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts betriebene Mine an und erweitern das von Heritage Mining insgesamt kontrollierte Gebiet auf nunmehr rund 3.886 Hektar.

Erworben wurden die neuen Claims von DH Exploration Inc. für 30.000 kanadische Dollar (CAD) in bar. Zusätzlich zu dieser Barzahlung werden dem Verkäufer 1.500.000 Heritage-Mining-Stammaktien übertragen. Die Überweisung der Barkomponente wird gestaffelt erfolgen, wobei Heritage Mining über einen Zeitraum von sechs Monaten hinweg monatliche Raten von 5.000 CAD überweisen wird.

Dem Verkäufer wird darüber hinaus eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 1,0 Prozent für die auf den Claims geförderten Erze eingeräumt. Um Gültigkeit zu erlangen, muss die Börse in Toronto der Vereinbarung noch zustimmen, was aber in den nächsten Tagen geschehen sollte.

Peter Schloo, CEO von Heritage Mining, bezeichnete die Konsolidierung der Claims im direkten Umfeld der Melba-Mine, an der Heritage derzeit einen Anteil von 75 Prozent erwirbt, als einen bedeutenden Schritt zum Aufbau einer signifikanten Präsenz innerhalb eines der bekanntesten Goldabbaugebiete Kanadas. Durch den Zukauf der neuen Claims verdoppelt sich Heritages Fußabdruck in der im Norden Ontarios gelegenen Region.

Heritage Mining operiert in einer der produktivsten Regionen Kanadas

Die historische Melba-Mine liegt im nordwestlichen Zentrum von Ontario. Nicht weit entfernt ist die Grenze zur Provinz Québec. Wichtigster Faustpfand ist für Heritage Mining die Lage innerhalb des hochproduktiven Abitibi-Greenstone-Belts. Auf ihm wird seit über 100 Jahren konstant Gold gefördert und die Region gilt als eine der produktivsten für den Goldbergbau in ganz Kanada.

Für die Melba-Mine spricht neben der attraktiven Geologie auch die hervorragend ausgebaute Infrastruktur. Nicht weit entfernt ist die Stadt Matheson und in einer Entfernung von etwa sieben Kilometer von der historischen Mine verläuft der Highway 11, der an dieser Stelle von Kirkland Lake nach Cochrane führt.

Gerade in den Weiten Kanadas ist eine derart gute Anbindung an die bestehende Infrastruktur alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Sie beinhaltet für Heritage Mining den Vorteil eines sehr leichten Zugangs zum Projekt. Dieser Vorteil spielt dem Unternehmen schon bei den für die nahe Zukunft geplanten Bohrungen auf dem Projekt in die Karten, denn da die Liegenschaft sehr leicht über bestehende Straßen zu erreichen ist, werden auch die zu erwartenden Bohrkosten deutlich niedriger sein als bei anderen Goldprojekten.



I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.