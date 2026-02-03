AKTIE IM FOKUS
Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung
- Sartorius Quartalsbericht sorgt für Anlegeroptimismus.
- Kurs steigt um 5,4% auf 247,55 Euro.
- Ausblick positiv, trotz teils enttäuschender Ziele.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sorgt am Dienstag mit seinem Quartalsbericht für Aufbruchstimmung unter den Anlegern. Im Zuge erwartungsgemäßer Jahreszahlen sorgte das Unternehmen mit dem Ausblick für Erleichterung. Der Kurs stiegt auf der Handelsplattform Tradegate um 5,4 Prozent auf 247,55 Euro - ausgehend von einem Tief seit November, das am Vortag im Xetra-Handel erreicht worden war.
Die Resultate erfüllten nach Börsianerangaben die Erwartungen und der Ausblick klinge in der Wortwahl positiv, sagte ein Händler. Die Ziele für 2026 erfüllten zwar nicht alle Erwartungen, doch vor dem Hintergrund der zuletzt düsteren Kursentwicklung sollten sie ausreichen für eine Erholung, hieß es. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Januar bei 267,70 Euro waren die Aktien zuletzt um bis zu 13,5 Prozent abgesackt. Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sprach in einem ersten Kommentar von einem "bereinigenden Quartalsbericht"./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 246 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -7,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 284,00EUR was eine Bandbreite von -2,09 %/+23,59 % bedeutet.
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.