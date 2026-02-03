Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 246 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -7,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,59 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 284,00EUR was eine Bandbreite von -2,09 %/+23,59 % bedeutet.