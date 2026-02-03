    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen weiter, aber in engen Grenzen.
    • Brent bei 66,00 USD, WTI bei 61,93 USD.
    • Verhandlungen USA-Iran senken geopolitische Risiken.
    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Im Vergleich zu den deutlichen Verlusten zu Beginn der Woche hielten sich die Preisrückgänge aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 66,00 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 21 Cent auf 61,93 Dollar.

    Seit dem Wochenende stehen die Ölpreise unter Druck. Belastet wurden sie von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, woraufhin geopolitische Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder geringer eingeschätzt werden. Laut jüngsten Meldungen hat Irans Präsident Massud Peseschkian seinen Außenminister beauftragt, Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu führen.

    Am Markt wurde aber auch auf jüngste Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Indien verwiesen. Trump hatte erklärt, dass er Zölle auf Waren aus Indien zurücknehmen werde. Der US-Präsident verband die Ankündigung in seinem Post mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen. Indien ist nach den Sanktionen westlicher Industriestaaten gegen Russland ein wichtiger Abnehmer für russisches Öl./jkr/stk





