JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Der Waferhersteller habe die Erwartungen im vierten Quartal 2025 übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die weiteren Aussichten blieben allerdings unsicher, denn es gebe noch keine konkreten Ziele für 2026. Es sei lediglich erwartungsgemäß klar, dass das Jahr wieder herausfordernd werde./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 51,00EUR auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



