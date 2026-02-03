    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Außenhandel mit Ski und Snowboards fehlt der Schwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Außenhandel mit Ski und Snowboards schwächelt stark.
    • 2024 nur 518.800 Wintersportartikel importiert.
    • Exporte sinken langsamer, mehr exportiert als importiert.
    Außenhandel mit Ski und Snowboards fehlt der Schwung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts immer wärmerer Winter schwächelt der deutsche Außenhandel mit Ski und Snowboards. So wurden im Jahr 2024 nur noch 518.800 einschlägige Wintersportartikel im Wert von 71,7 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo mitteilte.

    Das war ein Rückgang um 29,8 Prozent, nachdem es 2014 noch gut 739.200 Stück waren. Geringere Importe hatte es mit gut 405.000 Artikeln bislang nur im Corona-Jahr 2021 gegeben.

    Ausfuhren schrumpfen langsamer

    Auch die Exporte gingen in der Zeitspanne zurück: um 18,8 Prozent auf 523.100 Stück im Gesamtwert von 95,2 Millionen Euro. Erstmals seit dem Pandemiejahr 2021 hat Deutschland damit mehr Ski und Snowboards exportiert als eingeführt.

    Die Importe kamen größtenteils aus China (36,7 Prozent), Österreich (24 Prozent) und Slowenien (8,2 Prozent). Hauptabnehmer für deutsche Ski und Snowboards waren Frankreich, Österreich und die USA./ceb/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Außenhandel mit Ski und Snowboards fehlt der Schwung Angesichts immer wärmerer Winter schwächelt der deutsche Außenhandel mit Ski und Snowboards. So wurden im Jahr 2024 nur noch 518.800 einschlägige Wintersportartikel im Wert von 71,7 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt kurz vor …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     