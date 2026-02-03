Außenhandel mit Ski und Snowboards fehlt der Schwung

WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts immer wärmerer Winter schwächelt der deutsche Außenhandel mit Ski und Snowboards. So wurden im Jahr 2024 nur noch 518.800 einschlägige Wintersportartikel im Wert von 71,7 Millionen Euro importiert, wie das Statistische Bundesamt kurz vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo mitteilte.

Das war ein Rückgang um 29,8 Prozent, nachdem es 2014 noch gut 739.200 Stück waren. Geringere Importe hatte es mit gut 405.000 Artikeln bislang nur im Corona-Jahr 2021 gegeben.