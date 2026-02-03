    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bin 'glücklich' als Kanzleramtschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Frei bleibt Kanzleramtschef bis Legislaturende.
    • Keine Ambitionen auf Kabinettsumbildung von Merz.
    • Zufriedenheit mit Regierungsarbeit im Kanzleramt.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat keinerlei Ambitionen, seinen jetzigen Job gegen einen anderen einzutauschen. "Ich bin ein glücklicher Minister hier im Kanzleramt und möchte das für den Rest der Legislaturperiode bleiben", sagte der CDU-Politiker und Vertraute von Kanzler Friedrich Merz dem "Tagesspiegel".

    Im Januar hatte es Gerüchte über eine Kabinettsumbildung gegeben, in deren Zentrum Unionsfraktionschef Jens Spahn und Frei standen. Merz hatte den Spekulationen dann ein Ende bereitet. "Ich habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden", sagte der CDU-Vorsitzende nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. "Ich bin mit der Arbeit des Bundeskabinetts zufrieden." Merz hob einerseits eine "gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit Spahn hervor, lobte andererseits auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt als "gut und sehr zufriedenstellend"./shy/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
