FMC vorbörslich gefragt - Davita nach Zahlen im Aufwind

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 38,60 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,04 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,35 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,90 %/+21,54 % bedeutet.