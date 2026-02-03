AKTIE IM FOKUS
FMC vorbörslich gefragt - Davita nach Zahlen im Aufwind
- FMC-Aktien steigen vorbörslich um fast 2 Prozent.
- Davita überzeugt mit positiven Quartalszahlen und Ausblick.
- Analysten heben Gewinnprognose für 2026 deutlich an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) erhalten am Dienstag vorbörslich Rückenwind aus den USA. Nachdem dort der Konkurrent Davita am Vorabend Zahlen vorgelegt hatte und seinen Aktien damit einen nachbörslichen Kurssprung um fast 15 Prozent bescherte, kam dies auch hierzulande bei den Anlegern des Dialysekonzerns positiv an. Die FMC-Titel wurden am Morgen auf der Plattform Tradegate fast zwei Prozent höher gehandelt.
Davita berichtete Zahlen zum vierten Quartal, sorgte aber vor allem mit dem Ausblick für Erleichterung. Experte Andrew Mok von der Barclays Bank erwähnte, dass die Stimmung unter den Davita-Anlegern zuletzt zu negativ geworden sei. Nun liege die Gewinnprognose je Aktie für 2026 deutlich über den Erwartungen, auch wenn sich stagnierende Behandlungen andeuteten. Mok führte dies stark auf firmeneigene Aspekte zurück wie etwa Aktienrückkäufe, sinkende Schulden und eliminierte Verluste des Gemeinschaftsunternehmens Mozarc./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 38,60 auf Tradegate (03. Februar 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +6,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,35 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,90 %/+21,54 % bedeutet.