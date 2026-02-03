Chance von 128,75 Prozent p.a.!

Die Aktien des Chipanlagenbauers Aixtron konnten nach einer positiven Analystenempfehlung ein neues Kursniveau erreichen. Die US-Bank JP Morgan hat die Bewertung der Titel von „Neutral“ auf „Overweight“ angehoben. Die Wachstumsaussichten bis 2026 haben sich verbessert. Als Wachstumstreiber gelten vor allem die Hauptproduktgruppen Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN). Diese Halbleitermaterialien werden nicht für klassische CPUs oder Speicher eingesetzt, sondern hauptsächlich für Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen. Typische Einsatzgebiete sind Elektrofahrzeuge, insbesondere Bauteile wie Inverter und On-Board-Charger. Weitere Anwendungsfelder umfassen Schnellladegeräte sowie Wechselrichter in Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Der Vorteil dieser Materialien liegt in ihrer Fähigkeit, schneller zu schalten und dabei eine hohe Effizienz zu erzielen.

Der Chipausrüster Aixtron verzeichnete seit dem Höchststand am 14. Dezember 2023 bei 39,89 Euro erhebliche Kursverluste. Von seinem Tief bei 8,45 Euro am 7. April 2025 (Tiefpunkt vieler Aktien aufgrund des sogenannten Liberation Day) konnte sich die Aktie jedoch wieder erholen und notiert aktuell bei etwa 19,62 Euro, was einem Kursanstieg von knapp 131 Prozent entspricht. Der lang anhaltende Abwärtstrend wurde am 30. April 2025 durchbrochen. Nach einer Bodenbildungsphase folgt der Kurs ab Anfang November 2025 wieder einer Aufwärtssequenz. Im kleineren Bild betrachtet befindet sich das Papier von Aixtron in einer Seitwärtsrange, die von dem Widerstand bei 20,94 Euro und der Unterstützung bei 18,52 Euro begrenzt wird. Ein Ausbruch nach unten könnte ab dem Niveau bei 16,26 Euro wieder auf stärkere Nachfrage treffen, wodurch die Abwärtsbewegung verlangsamt werden könnte. Entwickelt sich der Kurs im Muster der vergangenen Wochen weiter, könnte in den kommenden 10,5 Wochen die Unterstützung bei 14,48 Euro unangetastet bleiben. Auch ein Ansteigen bis zum Widerstand bei 27,12 Euro in derselben Zeitspanne ist in diesem Fall möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Dazu müsste der Widerstandsbereich rund um den Wert 23,96 Euro überwunden werden.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Aixtron SE (FD41M7), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.04.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 14,00 Euro auf der Unterseite und 28,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 2. Februar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,93 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 128,75 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 14,48 Euro fällt oder über den Widerstand bei 27,12 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Aixtron SE (Stand: 02.02.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD41M7 Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,33 / 7,93 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 14,00 Euro Basiswert: Aixtron SE obere KO-Schwelle: 28,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 19,62 Euro Laufzeit: 17.04.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 128,75 % p.a. Quelle: Société Générale

